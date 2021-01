« J’ai empilé les langues et les diplômes prestigieux, à force de courage et d’abnégation, loin de mes parents, Ma sœur Diary Sow, mets-toi dans la peau d’un alpiniste. L’alpiniste, plus il gravit la montage, plus les risques sont grands, plus il s’envole vers la victoire. Tu n’es pas seulement la Diary de Malicounda, tu incarnes l’espoir de tout un peuple », conseille-t-elle dans les colonnes du journal vox populi repris par Emedia. .

« N’oublie pas que tu es une lionne », écrit-elle. Mettant en avant son parcours, elle ajoute : « entre Wall street à JP Morgan, Harvard Business School, Kennedy School of goverment et White House Fellow Shich, tu dois comprendre que tu n’es pas seule. Ma sœur Diary, tu as déjà été lauréate du Concours général au Sénégal, sors de l’ombre et fais face à la réalité. »

