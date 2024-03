Lena Sène sur Al Jazeera : pour l’Économiste, « l’exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal ne va déterminer notre économie, c’est le peuple. Et le peuple a besoin d’avoir un meilleur pouvoir d’achat »

XALIMANEWS-Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision internationale AL Jazeera English, Léna Séne a analysé l’élection de Bassirou Diomaye Faye le 24 mars. L’économiste a aussi mis l’accent sur les aspirations du changement

La Métisse senegalo-ukrainienne a d’abord félicité de tout coeur Bassirou Diomaye Faye, qui avec Ousmane Sonko qui l’a beaucoup aidé dans cette élection, « croient tous les deux que la population sénégalaise est prête pour un vrai changement ». Ensuite, elle a mis l’accent sur les aspirations du changement. « Nous sommes entrain de préparer l’exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal. Et ce n’est pas cela qui va déterminer notre économie, c’est le peuple. Et le peuple a besoin d’avoir un meilleur pouvoir d’achat. C’est exactement le plan de Bassirou Diomaye Faye et c’est ce que le peuple veut ».