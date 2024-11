Lendemain de scrutin législatif : Vers une large majorité pour PASTEF à l’Assemblée nationale

XALIMANEWS- Au lendemain d’un scrutin très attendu, le parti au pouvoir PASTEF se dirige vers une très large majorité absolue à l’Assemblée nationale.

Ces législatives, il faut le rappeler, sont censées donner au président et au Premier ministre les moyens de mener d’amples réformes, selon des projections publiées lundi à partir de résultats provisoires.

A l’issue des premières estimations, Pastef obtient déjà 13 des 15 députés de la diaspora en attendant l’évolution des chiffres.

Pour sa part, la Radio Futirs Médias crédite le Pastef de 119 sièges sur 165 à l’Assemblée nationale. « PASTEF a remporté dimanche « une large victoire » aux législatives, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Elle devrait permettre aux dirigeants d’appliquer l’agenda de rupture et de justice sociale avec lequel ils ont été portés au pouvoir il y a huit mois.

« Je rends hommage au peuple sénégalais pour la large victoire qu’il a donnée à Pastef », le parti du président et du Premier ministre, a déclaré le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndieck Sarré sur la chaîne TFM, en précisant être en possession de « 90 à 95% des résultats ».

« Les tendances lourdes montrent que Pastef aura une majorité qualifiée », a-t-il dit sans préciser combien le Pastef aurait de sièges.

Le Pastef arrive en tête dans une grande majorité des centres de vote dont les médias ont annoncé les résultats provisoires au fur et à mesure de leur affichage.

Deux des principales têtes de liste de l’opposition, le maire de Dakar Barthélémy Dias et le deuxième de la présidentielle de 2024 Amadou Ba, ainsi que d’autres adversaires du Pastef ont félicité ce dernier.

Le Pastef a battu MM. Dias et Ba dans leur bureau de vote, selon les résultats partiels.

Le chef du gouvernement Ousmane Sonko l’emporte largement dans son bureau à Ziguinchor (sud), indiquent ces résultats.

Aucun incident significatif n’a été rapporté. La coalition Takku Wallu Sénégal de l’ancien président Macky Sall a cependant dénoncé dans un communiqué une « fraude massive organisée par le Pastef ».

Des leaders de l’opposition ont reconnu la victoire de Pastef et ont félicité son leader et ses candidats.

‘’Je félicite chaleureusement Pastef pour cette victoire qui reflète la volonté du peuple. Ce moment, au-delà des clivages, est une victoire pour notre démocratie, pour le Sénégal’’, a écrit Amadou Ba sur sa page Facebook.

‘’Au-delà des compétitions électorales, c’est le Sénégal qui doit toujours gagner. C’est le Sénégal qui a encore gagné’’, a ajouté l’ancien Premier ministre.

Barthélémy Dias a aussi reconnu la victoire du parti d’Ousmane Sonko. ‘’En ma qualité de tête de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu, je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections, Pastef, pour sa victoire’’, a réagi M. Dias sur sa page Facebook.

‘’J’exhorte le camp présidentiel à désormais se pencher sur la satisfaction des besoins des Sénégalais’’, a écrit l’opposant Bougane Guèye Dany, l’un des colistiers du maire de Dakar.

‘’Les Sénégalais ont voté et confirmé leur choix du 24 mars dernier [l’élection de Bassirou Diomaye Faye, l’un des leaders de Pastef]. Je remercie mes camarades de Sàmm Sa Kàddu pour l’engagement et la détermination manifestés durant la campagne. Nous en tirons toutes les conséquences et réitérons notre ancrage dans l’opposition’’, a-t-il ajouté.

« Vox populi, vox dei. Félicitations à Pastef. Comme tout individu, la démocratie a besoin de 2 poumons (gouvernement et opposition)pour bien respirer. Dés demain continuons à travailler sur l’alternative en attendant l’alternance qui est la respiration naturelle de la démocratie », a pour sa part réagi Yoro Dia, proche de l’ancien Président Macky Sall.

« Félicitations à la coalition Pastef pour sa victoire aux législatives 2024. Cette élection témoigne de la vivacité démocratique de notre cher Peuple sénégalais. Merci aux militants et sympathisants qui m’ont fait confiance à moi-même, à la coalition Samm Sa Kaddu et à ARC ! », a commenté Anta Babacar Ngom, membre de la coalition Samm Sa Kaddu.