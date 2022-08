C’est une manne qui échappe à l’économie Dans beaucoup de pays, il y a ce qu’on appelle la préférence nationale. C’est-à-dire, quand les nationaux peuvent faire certains marchés, on les favorise. Ici, au Sénégal non seulement, on ne favorise pas les nationaux, mais on crée des critères artificiels pour les écarter. Et l’Etat reste encore sourd au cri de détresse face à ce péril. L’Etat condamne ses entreprises nationales. En créant des distorsions dans plusieurs secteurs d’activités, le gouvernement a fini par provoquer la perte du secteur privé national.

Le privé national vivote. Que ce soit dans le secteur des Btp, des assurances, de l’immobilier, de l’entreprenariat l’expansion des sociétés étrangères étouffe les nationaux et plombe leurs activités. L’entreprise est complètement absente du débat public et médiatique. Ni l’Etat ni l’opposition ne proposent un programme économique pour booster le secteur privé national. Au Sénégal, la préférence nationale à la traîne. C’est le secteur privé étranger qui jubile, dans l’octroi des marchés publics. La commande publique tourne autour de 2 500 et 3 000 milliards F CFA, soit plus de 20% du budget national, mais le secteur privé national n’a pas accès à ces marchés publics.

