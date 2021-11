La grosse enveloppe ou le sac posé aux pieds de Djibril Ngom est un acte délibéré. Avec la forme du sac, on veut clairement faire comprendre qu’il s’agit de liasses d’argent et non de documents. Le commanditaire de la photo et de sa publication veut envoyer par là un signal à tous ceux qui voudraient être reçus au palais par un Président qui n’en a cure de la République, et recevoir le même sac, voire plus grand.

