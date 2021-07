Léona Niassène (Kaolack): Ablaye Khouma dépeuple les rangs du Pastef d’Ousmane Sonko…

Ablaye Khouma vient de réussir une véritable prouesse au niveau de son bastion politique de Kaolack. Ce week-end, le Mouvement des Jeunes Marabouts de Léona Niassène a rallié la tendance du chef de file de la Coalition » Doomi Kaolack « . Avec à sa tête plus d’une centaine de petits-fils de Mame Abdoulaye Niass , notamment, Cheikh Tidjane Niass et Cie ont tout simplement déposé leurs armes et bagages chez le nouvel espoir des Saloum-Saloum: » Nous étions tous favorables au leader du Pastef/ les Patriotes, Ousmane Sonko. Lorsqu’il avait maille à partir avec la justice dans l’affaireAdji Sarr, nous nous sommes levés pour constituer en bloc pour le défendre. Au contact avec la réalité, l’on s’est rendu compte que nous avons affaire à un homme ingrat. Et pour cause, il avait sapé Léona Niassène dans ses visites et c’est impardonnable. Nous déclarons officiellement notre rupture avec lui et notre entière adhésion au côté de Monsieur Ablaye Khouma-la Solution. Il est un amoureux de Kaolack et il ambitionne de le propulser vers le firmament de l’émergence ». Nous soutenons sa candidature pour les prochaines élections locales prévues en Janvier 2022″, a dit le Président de cette structure.

Sonko…

ADVERTISEMENT

Ablaye Khouma vient de réussir une véritable prouesse au niveau de son bastion politique de Kaolack. Ce week-end, le Mouvement des Jeunes Marabouts de Léona Niassène a rallié la tendance du chef de file de la Coalition » Doomi Kaolack « . Avec à sa tête plus d’une centaine de petits-fils de Mame Abdoulaye Niass , notamment, Cheikh Tidjane Niass et Cie ont tout simplement déposé leurs armes et bagages chez le nouvel espoir des Saloum-Saloum: » Nous étions tous favorables au leader du Pastef/ les Patriotes, Ousmane Sonko. Lorsqu’il avait maille à partir avec la justice dans l’affaireAdji Sarr, nous nous sommes levés pour constituer en bloc pour le défendre. Au contact avec la réalité, l’on s’est rendu compte que nous avons affaire à un homme ingrat. Et pour cause, il avait sapé Léona Niassène dans ses visites et c’est impardonnable. Nous déclarons officiellement notre rupture avec lui et notre entière adhésion au côté de Monsieur Ablaye Khouma-la Solution. Il est un amoureux de Kaolack et il ambitionne de le propulser vers le firmament de l’émergence ». Nous soutenons sa candidature pour les prochaines élections locales prévues en Janvier 2022″, a dit le Président de cette structure.