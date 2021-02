Selon les infos de Emedia, le Sénégal devrait recevoir en tout un lot de plus de 1,296 millions de doses via l’initiative de solidarité dénommée « Facilité COVAX », mais également 200 000 doses achetées et payées de la firme chinoise Sinopharm. L’initiative « Facilité COVAX » a fixé ses prévisions sur la disponibilité précoce des doses du vaccin Pfizer/Biontech et d’AstraZeneca.

