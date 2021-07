Ce sont 25 points d’accords qui ont été trouvés lors du dialogue politique. Il y a, entre autres points, le mode d’élection des maires au suffrage universel direct, l’abandon du parrainage pour les locales. Mais, explique Moundiaye Cissé, la modification des articles L31 et L32, même s’il reste à l’appréciation du président de la République, est une forte recommandation des auditeurs internationaux du fichier électoral. « Ces articles sont en contradiction avec le Code pénal et le Code de procédure pénale. On ne peut pas décider de la déchéance des droits civiques et politiques d’une personne ad vitam aeternam. Aujourd’hui, quand une personne est condamnée, il peut perdre ses droits civiques de façon indéterminée. C’est injuste, parce que cette personne demeure être un citoyen », estime Moundiaye Cissé.

