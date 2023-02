Hier, la première victoire s’est jouée dans l’enceinte de la salle 3 du tribunal de Dakar. Tout a été écrit à l’avance: juger aujourd’hui l’affaire et prononcer une condamnation quelques soient les arguments de la défense. L’attitude du juge en est une parfaite illustration. Lui, qui avait fait un renvoi fermé lors du premier appel à comparaître. Du jamais vu dans l’histoire judiciaire du pays, comme lui ont rappelé les avocats de Sonko.

Et soudain surgit de nulle part le truc. Le truc, c’est cette réalité implacable qui met le juge devant le fait accompli et qui se retrouve sans fondements juridiques et obligé de reculer. Renvoi pour un mois. C’est une grande victoire. Une victoire qui a choqué et mis en colère le camp adverse.

Sorti victorieux. Sonko sort de la salle comme il y était entré : Souriant avec un grand S comme Sonko. Et il arriva chez lui, malgré les actes de violence commis sur sa propre personne et voiture avec le même état d’esprit : Souriant.

La deuxième victoire s’est jouée devant la porte du tribunal. Accueilli par une foule en délire qui criait, « Sonko président ». Cette marée humaine, qui a déferlé sur la Corniche de Dakar pendant 20 minutes avant d’être réprimée, est une preuve évidente que Sonko n’a non seulement gagné la bataille de l’opinion dans cette fausse affaire de diffamation, mais qu’il est l’homme capable d’apporter les transformations voulues par le peuple Sénégalais. Il est le candidat légitime et sérieux.

ADVERTISEMENT

La troisième victoire s’est jouée à la sortie du tunnel de Soumbedioune. Bloqué illégalement par une forêt de policiers et de gendarmes dont leurs corps d’élites, qui ont vandalisé sa voiture afin de l’extraire de force. Quelle violence odieuse sur le chef principal de l’opposition resté calme et serein. Faut être solide pour pouvoir avoir une telle attitude face à des forces de l’ordre déchaînées et lourdement armées.

L’image de la vitre de sa voiture cassée à coups de marteau est l’expression réelle de la violence que les forces de l’ordre de Macky Sall exerce sur sa personne, ses militants, ses sympathisants et sa famille. Cette image, qui a fait le tour du monde via les médias et les réseaux sociaux, illustre la vraie nature du régime du Sénégal et l’homme qui le dirige : dictature et violent. Il est évident maintenant que le Sénégal est devenu, sous Macky Sall, un régime de terreur et Sonko en est une victime.

Et la quatrième victoire s’est jouée devant sa maison barricadée « illégalement » par des forces de l’ordre. Astreint à une « résidence surveillée illégale », il a été empêché de se rendre au siège de son parti pour tenir un point de presse. Et ensuite se rendre à une invitation de l’ambassade des États-Unis à Dakar. Une autre image sombre du régime dictatorial de Macky Sall.

En résumé, hier, Sonko a obtenu une victoire judiciaire. Et a mis a nu devant le monde entier le vrai visage de Macky Sall : un homme autoritaire, sans principes, sans foi et sans loi.

Il a fait preuve d’un incroyable sang-froid face à la furie policière et de gendarmes. Telle est la marque des grands hommes d’État. Lui, il en a, contrairement à Macky Sall, qui habité par une peur naturelle, met toute une République et ses forces de sécurité sous pression.

*Ayache Bielsa