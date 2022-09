L’on n’a donc que faire des critères de compétence ou d’intégrité pour la formation de ce gouvernement improvisé qui se dit d’attaque, mais visiblement « d’attaque contre Ousmane Sonko, d’attaque contre les valeurs de la république, d’attaque contre les ressources publiques ». On pensait avoir vécu le pire de 2012 à nos jours. Mais les 16 prochains mois avant la fin de ce régime incompétent et prédateur risquent d’être les pires pour le Sénégal et les sénégalais car ce gouvernement porte en lui des tares congénitales qui en feront le plus désastreux de l’histoire. Il faut donc se préparer à faire face ou à encaisser.

