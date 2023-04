La politique sénégalaise avec cette nuée d’hommes et de femmes politiques sans emplois et paradoxalement riches, les armées de gardes du corps, les voitures rutilantes, les mensonges, les tromperies et les reniements, les déplacements de foules, doit radicalement êtres changée et réinventée.

