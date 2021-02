« Le Mouvement National des Cadres de PASTEF-Les Patriotes (MONCAP) constate, avec amertume, et condamne avec la dernière énergie, les dérives autocratiques et liberticides du régime du Président Macky Sall.

Le MONCAP dénonce le kidnapping des militants, sympathisants et simples défenseurs de la démocratie et de l’Etat de droit ainsi que leur séquestration arbitraire dans les locaux de la Division des Investigations criminelles (DIC) et des commissariats de police aux motifs de chefs d’inculpation aussi ridicules que l’atteinte à la sûreté de l’état, l’appartenance à un mouvement insurrectionnel ou encore la diffusion de fausses nouvelles.

Le Mouvement National des Cadres de PASTEF-Les Patriotes (MONCAP) informe l’opinion nationale et internationale des traitements inhumains et dégradants et les actes de tortures dont ont été l’objet les personnes arrêtées pendant leur garde à vue.

Tous ces détenus ne sont ni plus ni moins que des otages politiques du Président Macky Sall et de son Gouvernement dont le MONCAP exige la libération immédiate et sans conditions.

Le MONCAP tient le Président Macky Sall et son régime pour responsables de l’intégrité physique de nos frères et sœurs détenus illégalement dans ses geôles et appelle les démocrates de tous bords à résister et à combattre le projet funeste d’instauration de la dictature dans notre pays.

Le Mouvement National des Cadres de PASTEF-Les Patriotes ».