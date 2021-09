Le mouvement national des cadres du Pastef a fait face à la presse hier, pour évoquer la situation dans le monde, la commercialisation des produits horticoles et la flambée des denrées de premières nécessités. » Devant cette situation chaotique, le gouvernement a décidé de s’engager résolument dans la politique du déni et du mensonge permanent pour ne proposer que de petites mesures inefficaces pour stopper la gangrène de l’insécurité alimentaire dans notre pays » déplore les cadres du parti d’Ousmane Sonko, pour ce qui est de l’agriculture, ils ont révélé les difficultés observées dans le monde agricole qui peuvent se résoudre par une » communication abusive sur fond de manipulation des chiffres et des statistiques agricoles ». Sur la flambée des prix, le Moncap ajoute: » Le Sénégal connaît depuis le début de cette année 2021 une flambée des prix des denrées de première nécessité qui expose la majorité des populations rurales et urbaines à un désarroi total ».

