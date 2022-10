Ils poursuivent , « les cadres du Pastef optent pour le chômage de pères et mères familles travaillant pour le service public au niveau du Hcct, la Cese. Cette option politique machiavélique découle tout simplement du fait qu’ils n’ont aucun membre élu ou nommé dans ces institutions. Donc, ils préconisent la suppression d’institutions où ils n’ont personne qui y travaille. Les autres mesures préconisées par les cadres de Pastef sont pur plagiat de celles déjà conçues ou mises en œuvre par notre gouvernement en matière de soutien aux Petites et Moyennes Industries pour supporter la conjoncture ». « En ce qui concerne le « boostage » de la production locale, dans l’horticulture, les chiffres ont connu depuis une multiplication par 3 des productions comme l’oignon. Malgré encore la forte dépendance de la culture pluviale et de la faiblesse de la plupart des intrants et matériels agricoles subventionnés pour l’essentiel, la production du riz s’est accrue considérablement le mil et le sorgho idem. Ce sont les changements d’habitudes alimentaires qui tardent pour stimuler la consommation. Le fait de se taire sur les chiffres attestent de la mauvaise foi ou de l’ignorance crasse des cadres de Pastef », explique le communiqué. « Pourquoi n’ont ils pas évoqué le paquet de boucliers contre l’inflation qui nous valent la résilience? Nous voudrions les rappeler aux cadres ou cafards de Pastef:

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy