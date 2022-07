Parlant des problèmes d’aménagement du territoire, il déplore le fait que les gens se soient établis dans des zones non aedificandi. « Il y a eu de nouveaux quartiers qui sont venus s’ajouter. On a réduit la capacité d’imperméabilité des sols. On a mis des routes partout, on a construit partout. Et l’eau n’a plus de chemin pour s’infiltrer », explique-t-il.

