Ce « Kumba am ndey, Kumba amul ndey » au détriment de problèmes de santé plus graves – qui comme par hasard affectent plus les couches paysannes, ouvrières et populaires – nous amène à une conclusion : la santé des sénégalais n’intéresse pas le président Macky Sall. Du moins, seule la santé d’un très petit nombre de sénégalais l’intéresse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy