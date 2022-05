Contrairement à une idée reçue, les personnes qui ont trouvé refuge à l’étranger sont minoritaires. Plus de 53 millions de personnes vivent aujourd’hui déplacées dans leur propre pays à cause des violences. Et 2021, de ce point de vue, a été une année noire. Avec le pourrissement du conflit éthiopien, le retour des Talibans et l’insécurité croissante en Afrique subsaharienne. Mais en 2022, c’est l’Ukraine qui a fait exploser toutes les prévisions. Même les plus pessimistes. En jetant, en quelques mois seulement, plus de 15 millions d’Ukrainiens sur les routes : 8 millions à l’intérieur du pays et 6 millions qui se sont enfuis à l’étranger. Seul motif de satisfaction pour le HCR : l’élan de solidarité qui s’est créé autour de l’Ukraine. Un élan que l’organisation aimerait voir à l’œuvre pour toutes les autres crises dans le monde.

