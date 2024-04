Les conseils de Badio Camara à Diomaye Faye : « Quand les tentations, démons et l’ivresse du pouvoir surgiront… »

XALIMANEWS- La cérémonie d’investiture du Président Bassirou Diomaye Faye, ce mardi, a été un moment solennel. Elle a été l’occasion pour le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, de donner quelques conseils au nouveau président Bassirou Diomaye Faye.

Dans son allocution, Badio Camara a évoqué l’ivresse du pouvoir. Le président des 7 sages invite, notamment, le cinquième président de la République du Sénégal à être le « garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés ».



« Monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l’heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l’ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu, dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons », a avisé Mamadou Badio Camara.



Et d’ajouter: « Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tirés par les mains de l’homme, en particulier dans la perspective d’une exploitation prochaine et porteuse d’espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le président de la République, vous êtes désormais, le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés. Gages de la stabilité de l’Etat et de l’unité du peuple sénégalais dans sa diversité ».