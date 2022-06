Après Kaffrine, Kédougou, Touba, Agnam et Sédhiou, Tivaouane va disposer, dans 18 mois, d’un hôpital de niveau 3. La première pierre a été posée, ce samedi, dans la cité de Maodo par le Président Macky Sall et Serigne Mansour Sy Dabakh. L’établissement sanitaire, qui portera le nom du fondateur de la tarikha tidiane, Seydi El Hadji Malick Sy, aura une capacité de 300 lits et va coûter 46 milliards de F Cfa.

Le Sénégal va bientôt enrichir sa carte sanitaire avec la pose, ce samedi, de la première pierre des travaux de l’hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane par le président de la République Macky Sall. Une infrastructure sanitaire qui, selon le Président Sall, va améliorer l’accès aux soins de santé des populations du Cayor. «Tivaouane, ville sainte, principal pôle de la Tidiania, s’est beaucoup agrandie et sa population s’est accrue. Il est donc devenu nécessaire de réaliser une nouvelle infrastructure sanitaire pour répondre à ce double impératif, parce que les capacités d’accueil de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ne répondent plus à la demande de soins malgré les renforcements périodiques de son plateau technique», dit le Président Sall. Ces raisons, selon lui, «font que Tivaouane mérite d’avoir un hôpital de niveau 3 à la hauteur de son standing, afin d’améliorer l’accès aux soins des populations d’ici et des localités environnantes, j’allais dire de tout le Cayor».

D’une enveloppe de 46 milliards F Cfa, entièrement financé par l’Etat du Sénégal à travers le Fonsis, l’hôpital d’une capacité de 300 lits disposera de 8 pôles et 23 spécialités médicales et chirurgicales, avec des équipements de dernière génération dont une unité de grands brûlés du fait de sa proximité avec des entreprises minières et chimiques. Aussi, d’après le chef de l’Etat, l’infrastructure sanitaire, con­formément à ses missions d’enseignement, de formation et de recherches en collaboration avec l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt), sera dotée d’un pôle enseignement avec un amphithéâtre de 200 places et des salles de cours. Dans ce cadre, il a demandé la mise à disposition d’un bus pour le transport des étudiants entre l’Uidt et l’hôpital Seydi El Hadji Malick Sy qui sera réceptionné en décembre 2023. Bâti sur une superficie de 25 000 m2, l’établissement situé au cœur du village de Yadjine, à la sortie de la ville, va disposer également, selon le Président Macky Sall, «de tous les services médicaux, chirurgicaux et d’aide au diagnostic». Ce nouvel édifice fait partie du plan de dotation du pays d’infrastructures hospitalières modernes. «Quelques mois après l’inauguration des nouveaux hôpitaux de Kaf­frine, Kédougou, Touba, Agnam et bientôt celui de Sédhiou, nous continuons le travail de construction d’infrastructures sanitaires de haut niveau à travers le pays. Nous restons dans le temps de l’action, de l’équité territoriale et de la justice sociale, le temps du Sénégal de tous et du Sénégal pour tous», dit le Président Sall.

Et de promettre que la construction des nouvelles infrastructures sanitaires va se poursuivre. «Nous avons déjà lancé les travaux de l’hôpital de Ourossogui-Matam et dès le mois de septembre prochain, nous allons entamer les chantiers de la reconstruction du Centre hospitalier national Aristide Le Dantec. Et pareillement, nous pensons également aux ressources humaines parce que la qualité du système sanitaire dépend en grande partie des conditions de vie et de travail du personnel sanitaire. C’est pourquoi nous avons procédé à la revalorisation substantielle du traitement salarial du personnel de la santé et de l’action sociale.» Dans son speech, il a tenu à préciser que le lancement de ce projet n’est pas lié au malheureux incendie du service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane qui a coûté la vie à 11 bébés. «Ce projet avait été conçu bien avant», dit-il, avant de renouveler sa compassion et ses condoléances aux familles explorées et à toute la population de Ti­vaouane suite à cette tragédie.

le Quotidien