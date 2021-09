Pour analyser la situation en Guinée, certains vont user de termes journalistiques ou géopolitiques tirés de Larousse et du Robert pour épater leur audience. Mais nul besoin de regarder loin, il fallait s’y attendre car nous avons tous observé le comportement arrogant du Président CONDE ces dernières années. Opposant politique depuis (étudiant) 1960 le Président Alpha CONDE a subit tout sorte d’injustice au cours de sa carrière politique. Il fut condamné à mort en 1970 par contumace par le régime de Séckou TOURE et à 05 ans de prison ferme par celui du général KONTE. Malgré cela il est resté persévérant jusqu’à son accession au pouvoir suite à une élection certes injustement remportée mais méritée vue le parcours de l’homme. Après avoir connu une telle trajectoire rythmée d’injustice l’homme a vite oublié et s’est mis lui aussi dans l’injustice justifiée. Pour une personne qui échappe à une condamnation à mort, à mon avis, être devenu président est une bénédiction et une réparation divine. Nous avons tous pensé qu’il allait apprendre du passé mais malheureusement âgé de plus de 80 ans , il s’est cru indispensable dans un pays de plus de 10 millions d’habitants où la moitié à moins de 50 ans. Professeur Alpha CONDE vous auriez pu entrer dans l’histoire par la grande porte. Comme celui qui a restauré la démocratie dans votre pays mais désormais vous apparaîtrez comme l’homme qui a créé le désordre par sa soif de pouvoir. Une partie des intellectuels classiques africains vont condamner l’armée guinéenne. Mais cette armée est elle réellement responsable de cette situation. Non, le principal responsable c’est le Président Alpha CONDE qui comme personne en Guinée, a un parcours politique exceptionnel digne d’un dinosaure politique mais a ouvert une brèche à un retour en arrière en tripatouillant la constitution. En Afrique l’âge avancé est synonyme de sagesse mais il faut croire que ce principe ne vaut pas pour tous apparemment. L’autre responsable c’est la CEDEAO qui malheureusement a observé le Président CONDE tuer et mettre en prison pour arriver à ses fins. Cette même CEDEAO va vouloir dans les jours à venir, fermer les frontières pour affamer le peuple guinéen. Le peuple africain, toujours victime depuis l’esclavage jusqu’aujourd’hui. Quel dommage. Comme si les putschistes vont ressentir ces soit disant sanctions économiques!!!! Je prie pour vous, peuple de Guinée. Les coups d’Etat militaire au 21e siècle sont à condamner mais que faire face aux dirigeants qui perdent la tête une fois au pouvoir? « Celui qui n’a pas le courage de se rebeller n’a pas le droit de se lamenter », Ernesto Che GUEVARA. !!!!!Lorsque Dieu vous rend justice soyez justes!!!!!

