Depuis de longs mois, en effet, entrer et sortir de Grand-Mbao relèvent d’un véritable parcours du combattant. Malgré les protestations des chauffeurs de taxi-clandos et des riverains, les posts sur les réseaux sociaux et même des articles dans la presse, la route principale, qui permet d’accéder au village traditionnel et aux nombreuses cités nouvelles est dans un état scandaleux.

