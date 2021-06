C’est demain, mardi, que les deux chanteurs de Wally Seck, Ahmeth Thiou et Amady Badiane, seront jugés devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ces derniers avaient été arrêtés jeudi dernier pour attentat à la pudeur et outrage public aux bonnes mœurs avant d’être placés sous mandat de dépôt le lendemain. L’ong Jamra s’est constituée partie civile et a même commis Me Moussa Sarr.

