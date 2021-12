Le président Macky Sall a instruit le gouvernement d’examiner les modalités pour le renforcement du système national de retraite. Il s’agit du relèvement progressif des cotisations de retraites et d’enrôlement des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans et acteurs du secteur informel, le recours incitatif à la retraite complémentaire, l’accélération du processus de consolidation des régimes et structures de gestion des retraites (FNR, IPRES, CSS), rapporte Sénégaldirect . Selon le communiqué, Macky Sall a félicité « le ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, le haut conseil du dialogue social et les partenaires sociaux pour le succès de cette rencontre sociale de notre agenda républicain ». Au cour de cette réunion du conseil des ministres, le chef de l’Etat Macky Sall, a aussi rappelé au gouvernement « l’impératif de bâtir une croissance inclusive et durable, en accélérant la transition de l’économie formelle, de veiller au travail décent, ainsi qu’au renforcement du système national de retraite », indique le communiqué. En outre, il souligne « l’urgence d’actualiser le code de sécurité sociale et ses textes réglementaires subséquents afin de consolider le socle de protection sociale en intégrant les contributions des programmes sociaux d’envergure (Bourses de sécurité familiale, couverture maladie universelle, carte d’égalité de chances) lancés depuis 2012 ».

