Les défis du référentiel Sénégal 2050 sur l’IDH (Par Mountakha Fall)

Selon le Rapport du PNUD sur le développement humain 2023-24, le Sénégal a enregistré un recul de 15 places par rapport au dernier classement. Avec un Indice du Développement Humain 2024 (IDH 2024) de 0.517, le Sénégal se classe donc 169ème sur 193 pays dans le peloton des pays à IDH faible

Comment se calcule l’IDH ?

En pratique on considère les trois composantes suivantes :

• L’espérance de vie à la naissance, car elle est significative des conditions de vie à venir des individus (alimentation, logement, eau potable…) et de leur accès à la médecine ;

• Le niveau d’éducation, qui détermine l’autonomie tant professionnelle que sociale de l’individu ;

• Le revenu national brut par habitant, révélateur du niveau de vie des individus et ainsi de leur accès à la culture, aux biens et services, aux transports…

Finalement l’IDH est la moyenne simple de ces trois indicateurs élémentaires.

Depuis 1960 jusqu’aujourd’hui, après 64 ans d’indépendance, il faut noter que le Sénégal est passé de 1F à 5F en termes derichesse. Notre richesse est multipliée par 5 durant une période de 64 ans, là où la Corée du Sud est à plus de 240 et le Ghana à plus de 20.

Il nous faut impérativement un rééquilibrage du ratio (Dette/PIB). Notre surendettement (externe et global) actuel est dangereux et ne favorise pas le développement.

Les défis du référentiel « Sénégal 2050 » liés à L’IDH

Le Sénégal doit faire face à plusieurs défis pour renforcer son développement humain dont :

– La nécessité de réduire les inégalités spatiales avec le maillage de notre territoire, la démocratisation des services publics et la réforme de la décentralisation ;

– Améliorer la qualité et la pertinence du système éducatif ;

– Reconnaissance de l’éducation des Daara ;

– Réduire les inégalités sociales par une prise en charge des « angles morts » ;

– Renforcer la couverture sanitaire universelle : avec une possibilité de soigner d’abord le malade avant paiement

– Résorber le chômage par la promotion de l’emploi et de l’employabilité des jeunes, l’autonomisation et l’encouragement des initiatives privées ;

– La protection de l’environnement et les ressources naturelles pour préparer notre pays à son destin de pays producteur de Pétrole.

Mountakha FALL

Délégué National à la communication du parti AWALÉ