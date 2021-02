Concernant les démissions de Guirassy et cheikh Bamba Diéye, Me Kanté soutient que: » c’est plus un acte politique qu’autre chose ». Contrairement à ce que disait Guirassy, Me Kanté souligne: « la démission de Guirassy et de Cheikh Bamba Dieye n’a pas un impact particulier. Elle ne peut pas bloquer le fonctionnement de la procédure. On le fait constater au président de l’Assemblée nationale qui procède ensuite à leurs remplacements par d’autres non-inscrits, s’il n’y a pas d’autres disponibles, on les fait remplacer par d’autres députés disponibles en respectant la pluralité de l’Assemblée ».

