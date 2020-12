XALIMANEWS -C’est aujourd’hui que l’Assemblée nationale a voté le projet de loi sur les prix de la protection du consommateur. Un projet de loi défendu par le ministre du commerce et des PME, Aminata Assome Diatta. Dans le rapport de la Commission des Affaires économiques, élargie à la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains dont l’APS a eu connaissance, la ministre a souligné que « la protection du consommateur occupe une place centrale dans la politique économique et sociale » du gouvernement. Ainsi, elle souligne que l’objectif du nouveau texte « est d’accentuer davantage la protection du consommateur sous toutes ses formes, apporte des innovations majeures en parfaite cohérence avec les lignes directrices des Nations-Unies sur la protection des consommateurs et les standards internationaux en la matière ».

