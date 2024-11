Les Diaspora Bonds : Une Alternative Stratégiquement Souveraine pour le Financement du Projet Sénégal 2050 (Par Babacar BA)

Dans un contexte mondial marqué par des crises systémiques et une instabilité économique croissante, le Sénégal est confronté à l’impérieuse nécessité de redéfinir ses mécanismes de financement du développement.

L’objectif de bâtir un Sénégal souverain, juste et équitable, tel que défini dans le cadre du Projet Sénégal 2050, exige des approches novatrices, ancrées dans la mobilisation des ressources nationales et la réduction de la dépendance aux marchés financiers internationaux. Dans cette perspective, les diaspora bonds apparaissent comme une solution plus durable et stratégiquement avantageuse que les Eurobonds.

Contrairement aux Eurobonds, qui exposent les économies émergentes à des risques de change, des fluctuations des taux d’intérêt internationaux et des pressions spéculatives, les diaspora bonds s’appuient sur un capital social et émotionnel unique. En mobilisant l’attachement patriotique des Sénégalais vivant à l’étranger, ces instruments de financement permettent de lever des fonds à des conditions plus favorables, tout en renforçant l’engagement direct de la diaspora dans le développement national. Les diaspora bonds réduisent la vulnérabilité financière liée aux fluctuations des devises, car ils peuvent être libellés en monnaie locale ou dans des devises fortes détenues par la diaspora. Ils offrent également un rendement compétitif, mais potentiellement inférieur à celui exigé par les investisseurs institutionnels internationaux, ce qui allège la charge de la dette publique.

La diaspora sénégalaise, forte de plus de trois millions de membres à travers le monde, constitue un levier stratégique pour le financement du développement. Ses transferts annuels dépassant les 2 milliards de dollars témoignent de sa capacité financière et de son engagement envers la nation. Toutefois, ces flux financiers sont pour la plupart orientés vers des dépenses de consommation ou des projets immobiliers individuels, limitant leur impact sur les infrastructures et les secteurs stratégiques.

En concevant des diaspora bonds ciblés, le Sénégal peut orienter ces fonds vers des projets prioritaires tels que les infrastructures, l’énergie verte, l’éducation et la santé, en alignement avec les ambitions du Projet Sénégal 2050.

Pour maximiser le potentiel des diaspora bonds, plusieurs leviers doivent être activés. D’abord, il est essentiel d’instaurer un climat de confiance en garantissant une gestion transparente des fonds collectés. La création d’un fonds souverain dédié, avec une gouvernance exemplaire et une communication régulière sur les réalisations, serait un gage de crédibilité.

Ensuite, des incitations fiscales attractives, telles que des exonérations d’impôts sur les intérêts générés par ces obligations, pourraient renforcer leur attrait. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation ciblée, appuyée par les ambassades et les consulats, ainsi que par des plateformes numériques innovantes, permettrait de mieux informer la diaspora sur les opportunités d’investissement et de la mobiliser autour des enjeux nationaux. A cet égard, un programme spécial des « Ambassadeurs de la Diaspora », tel que théorisé dans mon ouvrage intitulé « Diplomatie économique: les clés de la prospérité pour le Sénégal », serait pertinent pour un meilleur partage au sein de diaspora à travers le monde.

Enfin, l’intégration de mécanismes participatifs, tels que la possibilité pour les membres de la diaspora d’influencer le choix des projets financés, renforcerait leur sentiment d’appartenance et leur engagement. Le Sénégal pourrait également s’inspirer des succès de pays comme l’Inde, qui a levé des milliards de dollars grâce aux diaspora bonds pour financer des infrastructures critiques, ou encore Israël, qui a utilisé cet outil pour mobiliser des ressources auprès de sa diaspora avec une constance remarquable depuis plusieurs décennies.

En définitive, les diaspora bonds offrent une alternative souveraine et résiliente aux Eurobonds. Ils incarnent un modèle de financement solidaire et participatif, en phase avec les aspirations du Sénégal à se hisser au rang des nations émergentes tout en restant maître de son destin économique. À l’heure où le monde traverse des crises complexes et interdépendantes, cette approche représente une voie stratégique pour bâtir un Sénégal prospère, juste et équitable, porté par ses citoyens où qu’ils se trouvent.

Babacar Sané BA

Président Alternatives Citoyennes

Coalition MIMI 2024