Pastef, Pur, Pds, la mouvance de Khalifa Sall et d’autres organisations peuvent se retrouver dans un cadre qui va ressembler à l’ex-FRTE (Front pour la régularité et la transparence des élections) pour empêcher que Macky Sall exhume du musée le « Parti unique de Senghor », en prétendant « réduire l’opposition à sa plus simple expression » et se présenter, le cas échéant, en 2024 et en même temps, demander la transparence des élections. Une seule fois, durant ces dernières années, on a connu un vaste regroupement de l’opposition aux locales : ce fut en 2009. En 2006, la Ld / Mpt, Rewmi de Idrissa Seck et le Parti socialiste ont formé la coalition « Jaam Ji », qui fera long feu, pour aller aux législatives qui seront reportées. Pourtant, tous ces partis se retrouveront dans le M 23 en 2011. L’erreur des « Assisards » a été de faire croire à leur monde qu’ils auront un « candidat unique » en 2012. C’est pourquoi j’ai écrit qu’avec ces divisions dans l’opposition, au moins le jeu est clair.

