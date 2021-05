La survie des éléphants est également menacée par le braconnage, aussi bien que par l’expansion démographique et l’urbanisation galopante qui empiètent sur leur habitat naturel. Les autorités ivoiriennes ont lancé en 2016 une opération de protection du parc national du Mont Peko (ouest), qui abrite les derniers éléphants nains, une espèce fortement menacée par la déforestation, du fait notamment de la cacaoculture. Le commerce illégal d’ivoire est la troisième forme de trafic la plus rentable après le trafic de stupéfiants et d’armes. Il est alimenté par la demande en Asie et au Moyen-Orient, où les défenses d’éléphants sont utilisées dans la médecine traditionnelle et en ornementation. L’ivoire peut être revendu jusqu’à 7000 euros le kilo.

