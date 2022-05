Encore une distinction internationale pour le Sénégal en la personne du Dr Malick DIOP qui vient d’ obtenir le très recherché GOLDEN visa , attribué par le Cheikh Mouhamad Bin Rachid Al Maktoum Emir de DUBAI à un nombre très restreint de personnalités dans le monde . En effet , il a été attribué à certains grands sportifs tels que Christiano Ronaldo , Roberto Carlos et Novak Djokovic .En Afrique , il a été attribué à Samuel Etoo Fils . Les acteurs Tom Cruise et Jacky Chan . Certains grand chercheurs dans le domaine médical tel que des prix Nobels ont eu à bénéficier de la Golden Visa des émirats ainsi que quelques investisseurs qui ont eu à dépasser 10 millions de dollars d investissements au émirats . Aujourd’hui c est au tour de notre compatriote le Dr Malick DIOP , de rentrer dans ce cercle restreint et de devenir ainsi potentiel self sponsor dans le pays de Cheikh Zayed . Le Dr Malick DIOP a présenté officiellement la distinction à l ambassadeur du Sénégal ?? aux Émirats M Ibrahima Sory Sylla qui a acceuilli avec fierté cette distinction qui honore notre pays .

