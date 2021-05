Les évêques, qui ont célébré le jubilé de leur lettre pastorale ‘’Bâtir ensemble un Sénégal de Justice et de paix’’, parue il y a un plus de vingt-cinq ans, ont également exhorté les acteurs sociaux et politiques à ‘’privilégier le dialogue dans la vérité, pour une paix durable et un développement humain intégral’’.

Dieu a créé l’humain afin que celui soit fécond et se multiplie, a-t-il rappelé. ‘’A l’origine, Dieu créa l’homme et la femme et leur dit : ‘Soyez féconds et remplissez la Terre’’’. Tel est, dit-il, l’ordre voulu par le Tout-Puissant et les évêques n’entendent guère y déroger. ‘’C’est comme cela que la vie a été organisée par le Créateur’’, a insisté l’archevêque de Dakar.

