XALIMANEWS : Le Secrétariat Politique National de la plateforme Avenir Sénégal Bi Nu Begg, s’est réuni à son siège, le weekend dernier.

Dans un communiqué rendu public après la rencontre, parvenu à la rédaction de Xalima, Dr Cheikh Tidjane Dieye et Cie convoquent les accusations du ministre de l’Intérieur au lendemain des émeutes et demandent : «« Les « forces obscures » (terroristes et rebelles) sont- elles toujours dans le pays? Si oui où se cachent-elles? «

« Conformément à ses principes, en matière de gouvernance, lesquels sont fondés sur l’inclusion, l’ouverture et la participation de tous, à égale dignité, dans les débats, le Secrétariat a passé en revue les activités qui ont rythmé la vie de la plateforme et évalué la situation politique, économique et sociale du pays.

Cette réunion a été aussi l’occasion de recevoir les nouveaux adhérents venus de plusieurs endroits du pays pour prendre part aux discussions sur les orientations politiques ainsi que les objectifs et ambitions, au titre de l’année 2021 et au-delà.

A l’entame des travaux, le Coordonnateur national a vivement félicité les membres du Secrétariat et à travers eux tous les membres et sympathisants de la plateforme Avenir pour la qualité de leurs contributions dans le débat public et leur participation déterminée et responsable dans les activités politiques et citoyennes nationales.

Analysant la situation politique nationale, le Secrétariat s’est tout d’abord incliné devant la mémoire des martyrs de la démocratie qui ont perdu la vie lors de la répression sanglante exercée par le pouvoir de Macky Sall sur les manifestants qui n’avaient de tort que la revendication de la justice, le respect des valeurs démocratiques ainsi que les principes de l’État de Droit.

Le Secrétariat a engagé la responsabilité directe du Président Macky Sall dans les troubles qui ont profondément ébranlé le pays et qui sont nés du complot sordide fomenté contre le député et opposant Ousmane Sonko. En inspirant, encourageant ou fermant les yeux sur ce complot, dans un contexte où toutes les énergies du peuple auraient dû être concentrées sur la lutte contre la pandémie et ses effets économiques et sociaux, le Président Macky Sall a manqué singulièrement de leadership et de responsabilité.

Le Secrétariat a condamné fermement les propos tenus par plusieurs Ministres dont ceux de l’Intérieur, des Affaires Étrangères et de la Justice qui, gagnés par la peur et dépassés par la résistance inédite et inattendue du peuple, notamment les jeunes, ont tenté de faire croire que « des forces obscures», «des terroristes» ou «des rebelles» seraient rentrés sur le territoire sénégalais afin de déstabiliser le pays. Ces propos irresponsables, dangereux et dégradants pour l’image du Sénégal ont été, fort heureusement, vite démentis par de hautes autorités de l’armée, de la police et la gendarmerie, à l’occasion de la fête de l’indépendance du 4 avril 2021.

A ce titre, le Secrétariat salue les forces de défense et de sécurité de la République pour leur professionnalisme et leur sens élevé de la responsabilité.

Aussi, le Secrétariat politique de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg demande au gouvernement, s’il maintient toujours sa déclaration sur l’existence de ces forces obscures, de dire au peuple sénégalais où se trouvent celles-ci en ce moment? Sont-elles déjà ressorties du territoire? Si oui pourquoi les a-t-on laissées filer? Si au contraire elles sont toujours dans le pays, dans quelles villes, quels quartiers se trouvent-telles? Pourquoi les services de sécurité ne les arrêtent-elles pas?

Le Secrétariat a salué la détermination et la lutte héroïque du peuple sénégalais, qui a permis de mettre en échec le funeste projet de Macky Sall, consistant à ligoter l’opposition démocratique et à étouffer dans l’œuf toute velléité de contestation politique.

Le Secrétariat s’est en outre félicité de la naissance et la consolidation d’une consciente politique et citoyenne forte, notamment chez les jeunes, qui savent se mobiliser en transcendant les clivages politiques et partisans, lorsqu’il s’agit de défendre la démocratie et préserver l’intérêt général.

Évaluant la situation politique, le Secrétariat a vivement félicité les partis de l’opposition, les mouvements citoyens et associations de la société civile, qui ont su, en temps opportun, organiser les résistances du peuples sénégalais en mettant en place le Mouvement pour le Défense de la Démocratie (M2D).

Le Secrétariat Politique National entend œuvrer inlassablement pour faire de ce mouvement une véritable force de défense de la démocratie et de l’État de droit au Sénégal. Il a, dans le même sillage, réaffirmé sa volonté de poursuivre ses efforts pour la construction d’un vaste rassemblement des forces démocratiques et citoyennes, incluant les partis de l’opposition, les mouvements citoyens, les organisations de la société civile, etc.

Le Secrétariat a salué le rôle de premier plan joué par les leaders de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg, dans la mobilisation des forces démocratiques et a salué leur courage, pour avoir pris les devants, en dépit des risques multiformes encourus, lorsqu’il fallait faire face, mais aussi leur lucidité et leur responsabilité quand le moment était venu de faire baisser la tension, en conformité avec les demandes des leaders religieux soucieux d’éviter que les troubles sociopolitiques n’ébranlent durablement les fondements de l’État.

En ce qui concerne le calendrier électoral et le processus menant vers les élections locales, le Secrétariat a réaffirmé son attachement aux exigences formulées par le M2D pour l’organisation de ces élections en 2021. Il endosse, dans ce sens, la feuille de route élaborée par le Front de Résistance National (FRN) qui démontre qu’il est possible de conduire l’audit du fichier en 90 jours, l’évaluation du processus électoral en 60 jours, l’examen du code électoral en 30 jours, la révision exceptionnelle des listes en 60 jours et le dépôt des listes qui doit se faire 80 à 85 jours avant la date des élections. Cette démonstration montre que les élections locales peuvent bien se tenir avant la fin de l’année 2021 car toutes les étapes décrites plus haut peuvent se faire sur une durée de 7 mois et 25 jours.

Analysant la situation économique du pays, le Secrétariat a exprimé ses vives préoccupations face à la dégradation continue du tissu économique et l’incapacité du gouvernement à apporter des réponses structurelles et durables. De nombreux secteurs économiques déjà fragiles ont été durement touchés par les effets de la pandémie et auront beaucoup de mal à se relever, sans la fourniture par l’État, d’appuis massifs et dans la durée. Malheureusement le gouvernement n’a plus aucune marge de manœuvre car les fonds mobilisés pour la relance ont été mal dépensés et n’auront, sans doute, que des effets mineurs sur l’économie.

En ce qui concerne l’emploi des jeunes, tout porte à croire que les financements annoncés par le gouvernement, énième promesse faite à la jeunesse par le président Macky Sall, seront encore sans lendemain. D’une part les orientations déclinées sont bâties sur des hypothèses fausses sur les véritables besoins et aspirations des jeunes. D’autre part les mécanismes qui produisent et entretiennent la mal gouvernance, la corruption et le clientélisme politique qui, jusqu’ici, ont plombé tous les fonds destinés à la jeunesse et à l’emploi, sont encore bien en place, fermement tenus par des politiciens du parti au Pouvoir.

Le Secrétariat a regretté que les programmes de financement antérieurs ne soient pas audités et évalués pour comprendre les causes profondes de leurs échecs répétitifs afin de les corriger.

Le Secrétariat politique de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg prend date avec les sénégalais et réaffirme son engagement politique à offrir au peuple une véritable alternative en créant les conditions d’une rupture avec les modes de gouvernance passés pour une refondation de l’État, de la République et la Nation sénégalaise, dans une CEDEAO et une Afrique stables et prospères », a communiqué le Secrétariat Politique National de la plate-forme Avenir