Xalimanews-Le vaccin a rapporté à Pfizer 10,8 milliards de dollars de revenus au premier semestre 2021, période à partir de laquelle il a commencé à encaisser l’essentiel des ventes de ce traitement et BioNTech a enregistré 7,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires au premier semestre, selon africanmanager. Le géant américain Pfizer et la biotech allemande, associés dans le développement d’un vaccin anti-Covid 19, ont été les premiers du monde occidental à annoncer des résultats positifs et à bénéficier d’une autorisation dans l’Union européenne et aux Etats-Unis. Et ils profitent de cet avantage. Dans cette dynamique, le groupe américain ne cesse de relever ses prévisions pour 2021. Aux dernières nouvelles, il compte tirer 33,5 milliards de dollars des ventes de son vaccin cette année. Pour tout 2021, BioNTech estime que ses ventes de vaccins anti-Covid 19 représenteront 15,9 milliards d’euros. Alors que pour le groupe allemand, Contrairement à Pfizer, qui développe de nombreux traitements, le vaccin anti-Covid 19 est son seul produit en vente et ce chiffre reflète donc les performances spécifiques à ce traitement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy