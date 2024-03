Les Handicapés abandonnés : Une Campagne électorale sans voix pour les plus vulnérables

XALIMANEWS-À moins de vingt-quatre heures de la clôture officielle de la campagne électorale, prévue ce vendredi à minuit, les candidats à la présidence du Sénégal mobilisent leurs dernières énergies dans la bataille. Leur objectif est de séduire les derniers indécis et de consolider leur soutien électoral existant.

Les 19 candidats en lice ont parcouru le pays pendant cette période de campagne, couvrant le territoire du nord au sud et d’ouest en est. Ils ont discuté des défis et des problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés au quotidien. Malgré les nombreuses belles paroles et promesses émises, seul l’un d’entre eux deviendra le prochain président du Sénégal. Parmi les engagements figurent la création d’emplois pour les jeunes, le soutien financier aux femmes et aux jeunes, la lutte contre la pauvreté dans certaines régions, la renégociation des contrats de pêche, la réforme des institutions…

Cependant, la question de la situation des personnes handicapées a été largement négligée, voire oubliée par la plupart des candidats.

Seul Thierno Alassane Sall a abordé cette problématique lors de la campagne électorale, soulignant les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées au Sénégal.

En visite dans la banlieue de Dakar, le leader et candidat de la République des Valeurs (RV) a brièvement mentionné la situation des personnes handicapées dans le pays. Il a souligné les défis auxquels sont confrontés les handicapés dans leur quotidien, notamment en matière de transport.

« Dans le quotidien des Sénégalais et dans la vie professionnelle, les handicapés sont moins pris en charge et même le domaine des transports ne prend pas entièrement en compte leur situation. Les handicapés vivent difficilement leur déplacement dans ce pays, le système de transport devrait être plus réadapté pour prendre en compte les handicapés de tous genres », rappelle le candidat de l’opposition.

En tant que citoyens sénégalais, nous aurions souhaité que les 19 candidats prennent également en compte la situation et les conditions de vie difficiles des personnes handicapées. Malheureusement, cela n’a pas été le cas durant cette campagne électorale. Espérons qu’ils rectifieront le tir rapidement lors de cette dernière journée de campagne pour aborder la question des personnes handicapées. Il est crucial que les besoins et les droits des personnes handicapées soient pris en considération dans le programme politique de tous les candidats à la présidence, et que des mesures concrètes soient prises pour améliorer leur qualité de vie et leur intégration sociale.

THIERNO MAB