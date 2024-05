LES IDIOTS (Par Kaccor Bi)

Il se trouve donc des gens à cautionner les dérapages d’un idiot qui s’est permis de s’attaquer à l’honorabilité de quelques citoyens. On ne trouverait rien à redire si les défenseurs du taré se recrutaient dans la faune hétéroclite de gens de son espèce. Mais voilà qu’un ancien ministre présente le stupide garçon comme un lanceur d’alerte. Il est ainsi permis aux lanceurs d’alerte de fouiller les poubelles ou des attaques en dessous de la ceinture. Un monsieur – soit dit en passant- qui aurait dû se taire et attendre de répondre de sa gestion calamiteuse de nos finances publiques. Mais voilà qu’il sort de son trou pour narguer son monde et prenant la défense d’un calomniateur. Et il n’est pas le seul. Un autre tente de soustraire l’idiot des critiques. Celui que le malotru garçon calomnie gratuitement et de façon bête et méchante ne serait pas une institution. L’idiot a donc le droit de mentir sur tout le monde et s’attaquer à la vie privée d’honorables pères de famille sans que rien ne puisse lui arriver. Au nom de la liberté d’expression, il peut mentir, dire du n’importe quoi sur des gens. Notre société…

Quelle société. Il ne faut pas porter des œillères. Elle est en train de foutre le camp. Elle part en vrille avec la com-mplicité de gens qui ont, eux-mêmes, perdu toute respectabilité à force de soulever des caniveaux. Ils ont tellement menti sur des gens que personne n’arrive plus à les croire. La réconciliation à laquelle appelle le nouveau régime ne doit pas être un laisser- aller. Que les perdants s’opposent mais qu’ils le fassent dans les règles.

On ne peut permettre à des gens de briser des vies à travers des accusations gratuites ou en s’attaquant à la vie privée de personnalités. Il nous faut plus d’élégance dans la parole. L’idiot qui est depuis hier entre les mains des enquêteurs ne peut mériter notre sympathie. On ne peut proférer des grossièretés et espérer s’en sortir indemne. Ce serait un permis de détruire des vies.

Faites la politique autrement…

Kaccoor Bi – Le Témoin