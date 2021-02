Les inspecteurs des impôts constituent un corps important de l’administration sénégalaise. En effet, ils contribuent à hauteur de 80% du budget annuel du pays en matière de recettes. Ils ont été pendant longtemps une grande muette au sein de l’administration.

Cependant, par le passé, de grandes personnalités appartenant à ce corps d’élite se sont engagées dans la politique même si c’était exclusivement sous la bannière de la majorité de l’époque, on peut citer Abdoulaye Chimère Diaw qui était le premier directeur des impôts et domaines noir au Sénégal qui a été maire de Saint-Louis, Malick Sy Souris était aussi dans la politique active au niveau du PS d’abord et de l’AFP par la suite, Lamine Diack, ancien Président de l’IAAF, est aussi un inspecteur des impôts et qui a été maire de Dakar mais également dans le gouvernement socialiste. L’engagement des inspecteurs des impôts n’est donc pas un phénomène nouveau.

Ce qui est nouveau par contre, c’est qu’aujourd’hui, nous trouvons de plus en plus d’inspecteurs des impôts engagés dans la politique mais cette fois dans l’opposition. Ils se sont rendus compte que beaucoup de leurs camarades énarques qui ont été dans la vie politique active à savoir des administrateurs civils et des secrétaires d’administration, des conseillers et chanceliers aux affaires étrangères étaient toujours en pôle position et surtout dans les départements ministériels, nous pouvons citer Djibo Leity Ka, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, Abdoulaye Makhtar Diop etc, ce qui avait pour conséquence de rendre les inspecteurs des impôts et domaines moins visibles alors que cette section est la plus prisée de l’ENA et la plus prestigieuse.

En sortant avec leurs diplômes, ces inspecteurs des impôts et domaines, intègrent l’administration en étant sous la subordination des administrateurs civils, secrétaires d’administration et aussi parfois de personnes avec peu d’expérience politique et une faible connaissance de l’administration, conséquence du clientélisme politique.

C’est dans ce contexte, que depuis une décennie qu’on note l’émergence d’une nouvelle génération d’inspecteurs des impôts et domaines, qui ne veulent plus raser les murs et revendiquent clairement leurs positions quant à la politique publique menée par l’État.

On peut rappeler la création après une longue bataille, du Syndicat des Agents des Impôts et Domaines, qui a été dirigé pour la première fois par Ousmane Sonko qui défend aujourd’hui les intérêts de ce corps et qui propose aussi des solutions concernant les politiques fiscales et domaniales de l’État. La plupart d’entre eux assument maintenant leur engagement dans la politique au sein de l’opposition avec les risques que cela peut comporter, rappelons-nous de la radiation de Ousmane Sonko qui avait été très critique des politiques publiques de l’état avec le Parti PASTEF qu’il présidait. Il y a également le Docteur Abdoulaye Niane, actuel Président de la Coalition JOTNA et Président du Parti Téranga Sénégal, qui avait choisi de démissionner pour être libre de son engagement politique.

Cependant, il existe toujours des inspecteurs des impôts et domaines qui militent dans la majorité présidentielle, certains le font par conviction, cependant d’autres le font pour pouvoir mieux se positionner pour les postes ministériels ou de directions. On peut citer parmi les inspecteurs des impôts et domaines les plus connus de la majorité, Mame Boye Diao, Directeur des domaines et responsable APR à Kolda, Mamadou Gueye , Cheikh Ba, Magueye Boye etc, ils sont des acteurs politiques majeurs du camp présidentiel.

Alors, aurons-nous les années à venir un Président issu de ce corps d’élite?