Un penseur sénégalais nous a légué cette citation : » La haine, c’est la faiblesse du temps. La jalousie, c’est plus qu’une faiblesse, c’est un manque de foi. » Comme quoi, cet autre qui vous en veut parce que vous excellez mieux que lui dans un domaine quelconque manque de foi ! Foi en lui-même, foi au créateur…bref, difficile d’évoluer dans une société moralement polluée. Le stress provient souvent du fait pour un individu de vouloir progresser à l’abri des « regards jaloux », loin de la tante qui ne veut que sa « chute » ou de la voisine qui n’a d’yeux que pour son échec.

Pourquoi tant de victimes de la jalousie chez nous ? La raison est simple : Le Sénégal-un peu comme les cousins de la métropole aussi-, est un pays dans lequel le leadership collectif est loin d’être mis en exergue. Enfant, on nous a mis dans une sorte de labyrinthe dans lequel le plus important reste le fait de toujours faire partie des premiers en classe. Rare sont les activités scolaires qui créent une dynamique de groupe solide entre jeunes. Et qui dit compétitivité dit règne d’une certaine forme de jalousie, avec pour toile de fond frustrations et désir ardent de ne point être « dépassé par l’autre ».

En entreprise, on est collègues, mais l’on « s’entretue » au point d’oublier la mission de l’entreprise, la vision de son leader et les valeurs mises en avant. Le plus urgent, c’est de faire de sorte que le boss soit fier de nous, et qu’on soit un peu comme l’élément mis en exergue dans une image en haute définition, tous les autres étant flous.

A l’heure actuelle, l’expérience démontre aisément que les bonnes intentions font les grandes réussites. Les jaloux n’ont pas de chance de se trouver une place dans la citadelle du succès. Vouloir écarter tout le monde et mener son parcours sans défaillance aucune n’est nullement possible. La vieille méthode qui consiste à vouloir écraser l’autre pour se faire une place n’existe plus. Par ailleurs, Il n’y a plus de self made man au vrai sens du terme. Il y’a certes des gens qui ont fait des choses tout seul, mais pas d’individus qui se sont fait seul. Même le cordonnier au coin de la rue peut vous dire quelque chose de vraiment utile pour votre réussite. Bref, pour réussir, il faut du cran, une tête bien faite et du coeur…à bas les jaloux, le temps qu’ils ne maigrissent point, mais qu’ils croupissent sous le joug de la haine !

Maam Cheikh

Coach en Développement Personnel

Coach en Développement Personnel