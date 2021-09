ADVERTISEMENT

Les déplacements forcés ont atteint des niveaux records au cours de la dernière décennie, les pays en développement étant les plus touchés. L’Afrique accueille actuellement le plus grand nombre de personnes déracinées dans le monde. Le continent compte en effet près de 36 millions de personnes sur plus de 84 millions de personnes forcées de fuir en raison des conflits, de la violence, des persécutions et du changement climatique dans le monde, peut-on lire sur le site de l’agence des nations unies pour les réfugiés.

Si l’aide humanitaire a permis de venir en aide aux populations déplacées dans les situations d’urgence, une approche différente est nécessaire, impliquant de nouveaux acteurs, principalement le secteur privé, pour contribuer à la mise en place de solutions durables pour les réfugiés et les personnes déplacées.

Dans cette optique, la Coalition Amahoro et le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, organisent la première conférence du secteur privé africain sur les déplacements forcés, sous le thème 36 Million Solutions : Africa Private Sector Forum on Forced Displacement [36 millions de solutions : Forum du secteur privé africain sur le déplacement forcé] du 30 novembre au 2 décembre 2021 à Kigali au Rwanda.

« Cette rencontre intervient à un moment critique où le nombre de réfugiés en Afrique subsaharienne a plus que triplé au cours des dix dernières années », a déclaré Kelly T. Clements, Haut Commissaire adjointe du HCR. « Le HCR apprécie vivement les partenariats avec le secteur privé, et nous nous félicitons de l’intérêt croissant pour les partenariats à valeurs partagées avec le secteur privé africain afin d’aider à reconstruire la vie des personnes contraintes de fuir et des communautés qui les accueillent. »

Guidé par le Pacte mondial sur les réfugiés et les engagements pris lors du Forum mondial des réfugiés de 2019, l’événement réunira des entreprises africaines issues du secteur privé afin d’explorer des solutions favorisant l’inclusion économique des personnes déracinées en Afrique et de leurs communautés d’accueil.

Le thème de la conférence, « 36 millions de solutions », fait référence au nombre de personnes contraintes de fuir dans la région et aux possibilités d’investir dans leur potentiel.

Aux côtés des leaders du secteur privé, le Forum réunira des réfugiés, des personnes déplacées, des représentants des gouvernements, ainsi que des acteurs humanitaires. Objectif : concevoir une approche panafricaine multi-acteurs de la crise du déplacement.