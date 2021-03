Beye et les administrateurs du PAD Les administrateurs du Port autonome de Dakar (PAD) s’imprègnent des projets portuaires. Le Pca du Port Autonome de Dakar, Moussa Sy et le Directeur Général de la SONAPAD, Aboubacar Sedikh Bèye, ont lancé ce vendredi les travaux de l’atelier de partage entre les administrateurs et la Direction Générale. Cette démarche novatrice permettra aux administrateurs de s’approprier à la fois des projets et programmes de la société qu’ils administrent afin de disposer de tous les éléments leur permettant d’accompagner le PAD dans la mise en œuvre de son plan stratégique 2019-2023. Ainsi, les administrateurs et la direction générale estiment que le moment est venu pour traduire en actes la vision de faire du port de Dakar un «Port moteur de l’émergence Sénégal». D’autant que le port dispose d’énormes atouts pouvant lui permettre d’être le moteur du développement de notre pays. Au-delà du partage du plan stratégique 2019-2023, les administrateurs et la direction générale ont partagé des informations sur un certain nombre de projets. Il s’agit du Concept de Ndayane et ZIP, du Guichet unique portuaire électronique, du Port sec Pout et de la base logistique pétrolière et gazière. Il est attendu également une présentation sur les réformes phares en cours de préparation et sur les 10 programmes du pacte de Saly.

