LES MARDIS DE DIODIO : *A PROPOS DE LA PARITÉ : Les élections locales du 23 Janvier dernier se sont déroulées correctement pourrait on dire et particulièrement pour ce qui est de la parité. En effet les listes ont été strictement confectionnées dans le respect de la parité Femme / Homme et alternativement à l’exception de la ville sainte de Touba. Eu égard à ce qui va se passer pour l’élection des bureaux des conseils municipaux et departentaux, on peut penser que c’est dû à la condition de recevabilité des listes prévue par la loi. En effet, on a assisté à plusieurs cas de figure pour l’élection des bureaux des conseils municipaux et départementaux. Pour les tenants du pouvoir comme pour ceux de l’opposition, le scénario est le même : application de la loi dans l’esprit et la lettre par le respect de la parité et alternativement à partir du président du conseil par ci, violation de la loi par application partielle de la parité à partir du premier adjoint par là. Conformément aux articles 31 alinéa 2 et 92 alinéa 2 du code général des collectivités locales, le président du conseil et ses adjoints constituent le bureau du conseil. A notre humble avis, vouloir extraire le Président du Conseil du bureau du Conseil pour appliquer la parité à partir du premier adjoint est contraire à l’esprit et la lettre de la loi sur la parité. Pour les listes, le candidat président du conseil est pris en compte pour la parité, mais pour le bureau on veut en dispenser le président du Conseil. On dirait qu’il ya des individus au dessus des lois dans le pouvoir comme dans l’opposition. L’opposition n’est pas un gage de probité morale, éthique, intellectuelle, démocratique, politique. C’est pourquoi les alternances se succèdent sans avancée démocratique notoire. Des recours doivent être déposés pour qu’on puisse disposer d’une jurisprudence sur la question. EL HADJ NDIAYE DIODIO, INGÉNIEUR TÉLÉCOM, TEL 776367842, E-mail [email protected], Facebook El Hadj Ndiaye Diodio.