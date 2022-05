ADVERTISEMENT

Une partie de la France, celle sectaire emmurée dans un nationalisme étroit et de surcroît impérialiste, s’est déchaînée sur notre compatriote Gana Guéye, suite à son absence lors d’un match du PSG dont il est sociétaire. Ce match était entaché par la présence du lobby lgbt financièrement très puissant et trop enclin à s’imposer aux autres croyances et valeurs des individus et des sociétés. Or ces individus et sociétés se sont libérés depuis longtemps de la tutelle de la culture française esclavagiste, colonialiste et néocolonialiste dépassée, obsolète. Le PSG est allé en Angleterre chercher Gana pour son talent de footballeur et pour rien d’autre que celà. Gana est un être humain ; il a une culture et une religion auxquelles il est très attaché; il a un pays qui pénalise l’homosexualité. Comment peut on vouloir lui faire renoncer à tout celà au nom d’autres contrevaleurs pour lui? Que reste il du siècle des lumières français, de Voltaire qui disait « je ne partage pas ton point de vue, mais je me battrai de toutes mes forces pour que tu aies le droit de le dire . »? Nous sommes très loin de croire que tous les Français sont intolérants et sectaires; nous savons que bien des Français et des supporters du PSG ont pris la défense de Gana. Décidément la droite française est malade qui vient encore s’acharner sur Pape Ndiaye, le tout nouveau ministre de l’éducation nationale française. Quelle abomination ! « Sénégal ben bop la, ken mënu ko xar ñaar ». Né dans un pays de métissage biologique, culturel et religieux, héritier de Ndiadiane Ndiaye, Thierno Souleymane Bâle, des Femmes de « Talatay Ndeer », d’El Hadj Omar Futiw Tall, Alboury Ndiaye, Lat Dior Diop, Aline Sitoe Diatta, El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke entre autres, de l’humanisme / universalisme de Léopold Sédar Senghor et de la Science de Cheikh Anta Diop, le Sénégalais est ouvert, tolérant et accueillant zénophile, bien que de croyances culturelle et religieuse très fortes. Nous vivons pleinement notre culture et nos religions sans ostracisme. Par exemple, nous nous habillons en Africains, en Orientaux ou Occidentaux selon notre bon goût, contrairement à beaucoup d’autres qui sont uniformes, victimes de leur racisme et de leur sectarisme culturel; l’aliénation est passée par là. Nous parlons et écrivons d’autres langues que les notres du fait d’une histoire douloureuse certes, mais aujourd’hui comme simple médium utilitaire de circonstances, sans complexe, que nous parlons et écrivons dès fois mieux que leur propriétaire. La dette, notre retard scientifique et technique et l’absence d’une solide Union Africaine sont notre handicap majeur pour faire face. Gana a bénéficié du soutien de tout son peuple car il est dans son bon droit; autrement, ce serait toute autre chose. Nous osons espérer que les dignes héritiers du siècle des lumières, de la révolution française de 1789, de la commune de Paris de 1871 retrouverons la raison qui leur a permis de barrer la route à Marine Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles françaises dernières, pour laisser tranquillement Gana Guéye poursuivre et respecter son contrat. EL HADJ NDIAYE DIODIO, INGÉNIEUR TÉLÉCOM, TEL 776367842, E-mail [email protected], Facebook El Hadj Ndiaye Diodio.