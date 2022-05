LES MARDIS DE DIODIO : A PROPOS DU SÉNÉGAL ET LA JUSTICE A DEUX VITESSES : Le Conseil Constitutionnel vient de rendre un verdict qui viole délibérément la loi électorale par rapport à la parité liée au parrainage en élection législative. Le grave enseignement qu’on en tire est que YAW-WALU est aujourd’hui logée dans la première vitesse, celle du pouvoir de Benno Bokk Yakaar, celle de l’injustice, de la justice à la carte, du « un poids deux mesures », du « Kumba am ndey », du « matey » et de la barbarie. YAW-WALU, après avoir reconnu ses propres erreurs et situé les responsabilités chez ses membres, aurait dû renoncer à Dakar, pour d’une part éviter une si scandaleuse jurisprudence piège pour lui et d’autre part prévenir pour le Sénégal les sérieux cas en vue et particulièrement le troisième mandat, afin de pouvoir faire face sans coup férir. Obnubilé par le pouvoir au détriment des valeurs morales, éthiques et républicaines YAW-WALU s’est fourvoyé. Nous dénonçons cette jurisprudence à la carte et nous dénoncerons celles à venir. EL HADJ NDIAYE DIODIO, INGÉNIEUR TÉLÉCOM, TEL 776367842, E-mail [email protected] , Facebook El Hadj Ndiaye Diodio

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy