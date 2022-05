La rencontre qui a eu lieu entre Diatou Diop et Sidy Diop a retenu toute notre attention pour le grand intérêt qu’elle peut représenter pour le développement de Diourbel. C’est une rencontre historique entre deux géants de l’agriculture et de l’environnement dans le département de Diourbel, orchestrée par l’autre géant de l’environnement, en l’occurence l’homme- environnement de Baol Environnement, le sieur Ibou Faye, collaborateur de l’un et l’autre. L’explosion de joie spontanée affichée par ces deux entreprenants en dit long sur les convergences de vision et de programme présents et futurs pour Diourbel. Alahouma amiin. Chacun d’entre eux et séparément a réalisé des projets que j’ai visités, émerveillé, à des reprises en ma qualité d’ami de la nature. Diatou Diop est installée à Ndame et Sidy Diop dans les marecages du centre ville. Diatou est aussi la coordonnatrice de notre structure commune FOCIMAL (FOrces CItoyennes Multi-acteurs pour l’Abondance Locale) qui regroupe maraîchers, arboriculteurs, floriculteurs, environnementalistes, écologistes et amis de la nature. Le seul hic est que ce sont des « Njobeen ». EL HADJ NDIAYE DIODIO, INGÉNIEUR TÉLÉCOM, TEL 776367842, E-mail [email protected] , Facebook El Hadj Ndiaye Diodio ,

