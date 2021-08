Xalimanews- Monsieur Amadou HOTT, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, a célébré, ce jeudi 19 août, les meilleurs lycéens de Yeumbeul, localité dont il est natif, informe un communiqué. « Ils étaient au nombre de 33 du lycée El Hadj Ibrahima Diop à être récompensés par M. Amadou Hott. La cérémonie s’est déroulée en présence du Coordinateur du projet « Faire l’Ecole » au ministère de l’Education Nationale, M. Mamadou Sam, ancien proviseur du lycée de Yeumbeul, son successeur M. Diop, la présidente de l’association des parents d’élèves, des parents et de nombreuses autorités locales » indique le communiqué. Avant de préciser, parmi les récompensés, « les jumelles Rama et Aminata Diaw, bachelières scientifiques à 13 ans, tous les bacheliers avec mention, les lauréates au concours général ainsi qu’un handicapé visuel, bachelier aussi dans le cursus normal, ont reçu un ordinateur ou une tablette, tous offerts par le ministre ». Par ailleurs, « les élèves désignés porte-parole de leurs camarades ont tous remercié le ministre, en insistant sur ses nombreux efforts pour les aider à réussir et qui, l’ont amené notamment à ériger un centre socio-éducatif sur le site de l’ancien domicile de ses parents, à Yeumbeul Sud. Il s’agit du « Centre Sidy Hott », du nom de son défunt père », poursuit le communiqué. Cependant, des doléances ont été soumises au ministre « une bourse d’études à l’étranger, la séparation du lycée de Yeumbeul, pour les cycles moyen et secondaire ». Le ministre Amadou a promis « de les partager avec ses collègues de l’Enseignement Supérieur et de l’Education Nationale, pour des solutions »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy