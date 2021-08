Xalimanews- Le débat sur la gestion des inondations ne cesse de battre son plein dans les médias depuis les fortes pluies du week-end dernier. L’Etat est-il capable de régler le problème des populations ou pas ? Ibrahima Hann, ingénieur urbaniste et aménagiste invité sur le plateau de SenShow à la sentv hier a affirmé « l’année dernière, la manière dont la population de keur Massar s’était mobilisée, le Président pour calmer le jeu à la place de régler les inondations, il avait parlé de départementalisation de Keur Massar. Ajouter à cela, le ministre Oumar Gueye avait parlé d’un programme déjà ficelé pour régler les inondation, il parlait même d’aménagement et d’urbanisation. Mais aujourd’hui si on compare ce qu’ils disaient et la situation, on constante que lorsqu’ils parlaient, non seulement ils n’avaient pas de programme bien planifié par rapport à des objectifs bien définis, mais aussi que les projets qu’ils avaient programmé, la majeure partie a été entamé à la veille de l’hivernage. Ce qui nous pousse à se poser la question de savoir est qu’ils savent ce qu’ils font ? Et aussi, est ce que les milliards dont ils parlent existent réellement ? Parce que j’estime qu’en tant que Président avec toutes les difficultés que vivent les populations, si ces milliards existaient, il allait le mettre dans ces projets pour régler les inondations ». Il ajoute, « autre aspect très important, eux tous parlent de gestion des inondations, et quand on gère une chose, c’est parce qu’elle existe, alors que ce qui nous intéresse est l’éradication des inondations, pas sa gestion ». « Par contre, tout le problème est inondations est causé par un mauvais plan d’aménagement du territoire, mais le directeur de l’aménagement du territoire, ça fait des années qu’il affirme avoir un bon plan d’aménagement du territoire, mais c’est cette année qu’il nous dit que le plan sera bientôt validé. Ce qui veut dire qu’il ne disait pas la vérité durant toutes ses années », regrette-t-il.

