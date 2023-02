• Monsieur Jean KONE, Inspecteur des Impôts et des Domaines principal, précédemment Conseiller Technique du Ministre des Finances et du Budget, est nommé Directeur du Renseignement et des Stratégies fiscales à la Direction générale des Impôts et des Domaines en remplacement de Monsieur Mouhamed Hady Dieye ;

