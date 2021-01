Share on Twitter

XALIMANEWS- En novembre dernier, The Weeknd avait déjà inquiété ses fans en apparaissant le visage tuméfié sur la scène des « American Music Awards ». L’artiste canadien n’a pas fini de choquer, puisqu’il a fait une apparition remarquée dans son nouveau clip, « Save Your Tears ».

Dans une ambiance qui oscille entre le glamour et le gothique, The Weeknd entonne un titre entrainant dans un costume rouge à sequins. Mais on remarque tout de suite que quelque chose a changé et c’est une nouveauté de taille. Les bandages ensanglantés dans lesquels il avait fait ses dernières apparitions ont disparu, mais il semble que le visage du chanteur de trente ans ait subi de lourdes interventions de chirurgie esthétique.

LE CHANTEUR MÉTAMORPHOSÉ

Joues et lèvres gonflées, cicatrices apparentes, peau tirée… The Weeknd est méconnaissable dans ce clip, issu de son nouvel album « After Hours ». Sur Instagram, le compte « Prostethic Renaissance », avec qui il avait déjà travaillé, s’est félicité du maquillage colossal accompli sur le visage de la star.

Les paroles de « Save Your Tears » ont fait leur petit effet. Alors que The Weeknd chante « Et alors tu m’as aperçu, saisi de surprise », les fans n’ont pas manqué de spéculer sur les réseaux sociaux.

« CAN’T FEEL MY FACE »

Certains, horrifiés, se sont demandé si le chanteur n’avait pas réellement eu recours à la chirurgie. D’autres ont pensé à un remake de « The Joker » ou l’ont comparé à Michael Jackson. Plus drôle encore, beaucoup ont sauté sur l’occasion pour reprendre les paroles de son hit « Can’t Feel My Face » dans les commentaires d’une publication Instagram où le chanteur se montre métamorphosé.

Ce n’est pas la première fois que The Weeknd surprend son audience. En novembre, sa performance sur la scène des « American Music Awards » à Los Angeles avait choqué. Mais son visage tuméfié était porteur d’un message fort : les risques de la conduite en état d’ébriété. L’artiste offensé d’avoir été ignoré par les « Grammy Awards » cette année a donc choisi d’entretenir le mystère dans ce nouveau clip dérangeant.

