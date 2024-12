Les premiers mots de Adama Gaye après sa mise en liberté

XALIMANEWS- Relaxé ce vendredi 6 décembre 2024, par le Tribunal des flagrants délits de Dakar, Adama Gaye a été déclaré non coupable, les frais de justice étant imputés au Trésor public. Alors qu’il était poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles » pour des propos tenus lors d’une émission sur Sen TV.



À la suite de sa mise en liberté, Adama Gaye s’est exprimé sur sa page Facebook : « Victoire ! Le Tribunal m’a relaxé. Les charges aux dépens du Trésor public. La plus grande victoire que j’accueille avec humilité. Et en pardon ! »



Pour rappel, le 20 novembre dernier, le journaliste avait déclaré que Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances décédé en France dans des situations non encore élucidées, avait été « assassiné ». Ces affirmations avaient provoqué une vive polémique.