XALIMANEWS: Comme attendu, Sergio Ramos a choisi le PSG pour poursuivre sa carrière. Arrivé en fin de contrat après seize saisons passées au Real Madrid, le défenseur central s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le PSG, après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions dans la capitale espagnole, le défenseur formé à Séville va venir apporter toute son expérience au PSG. À l’occasion de sa signature, l’Espagnol a livré ses premières impressions en tant que joueur parisien. « C’est un moment très spécial pour moi. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est un changement important dans ma vie. C’est un nouveau défi pour moi, mais je suis fier de pouvoir le relever ici à Paris. Je viens ici avec l’envie de travailler dur et de gagner des titres, deux valeurs qui sont chères au club. Je suis heureux de faire partie de ce grand club. (…) Nous sommes dans un club qui veut tout gagner. Après, le football n’est pas une science exacte, il y a toujours des détails qui font qu’un match se perd ou se gagne… Mais il faut donner le maximum pour avoir l’esprit tranquille, tout donner sur le terrain, c’est aussi ce qui définit cette équipe et ce club, il faut toujours voir les choses en grand. Nous sommes là pour tout donner et gagner. Sergio Ramos a également profité de son entretien au site officiel du club pour envoyer un message à tous les supporters du PSG. « Je veux leur dire que j’espère que nous vivrons ensemble une saison pleine de succès, et qu’ils soient sûrs que nous donnerons tout sur le terrain, pour fêter avec eux, on le souhaite, beaucoup de titres. Je veux aussi remercier le club, l’institution, le Président Nasser Al-Khelaïfi, pour la confiance qu’il m’a accordée. »

