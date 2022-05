ADVERTISEMENT

Après l’expression plurielle politique des dernières élections locales qui ont enregistré une percée significative de l’opposition d’une part; et de l’autre une conservation voire un renforcement des suffrages acquis par le pouvoir, les prochaines élections législatives constituent un enjeu de pouvoir vital pour le régime de l’émergence. Nous vivons dans un contexte où la jeunesse tant rurale qu’urbaine s’est massivement politisée comme jamais auparavant.La conscience de devoir prendre part à la réflexion, à la décision comme à l’exécution des politiques publiques concernant aussi bien les localités que l’ensemble de la collectivité nationale, prend le dessus de plus en plus sur le distancement ou le désintéressement par rapport aux pouvoirs locaux comme au pouvoir central. Cette prise de conscience est la lame de fond de l’intérêt porté à la politique qui redevient le lieu privilégié de l’affirmation citoyenne.Les conflits de générations, l’alternance générationnelle n’expriment autrement que cette forte présence citoyenne dans le champ politico social.Celle-ci s’est imposée sous forme de pression sur les lions du football sénégalais d’une certaine manière et continuera de se constituer sans nul doute en lame de fond dans les guerres de positionnement au niveau des sphères de décisions.Jamais dans l’histoire politique du Sénégal, depuis les luttes pour l’indépendance du pays et celles syndicales des années 1968, un tel élan patriotique ne s’est constitué sous cette forme qui englobe les jeunesses tant proches du pouvoir que de l’opposition. C’est devenu même un phénomène international de société, tant il envahit le monde actuel.Ce serait suicidaire pour la bonne gouvernance des partis politiques, des organisations sociales des travailleurs, et des organismes d’appuis financiers, de sous-estimer cette tendance inébranlable des jeunes à se porter au devant de la scène, avec des supports médiatiques aussi liants que sont les réseaux sociaux et les alerteurs de conscience.Avec un simple récépissé et le logo d’un parti dont ils ignorent le plus souvent le programme, et méconnaissent dès fois le leader, ils ont réussi à galvaniser des foules et acquis en toute liberté des suffrages insoupçonnés. Nous sommes actuellement dans une situation critique pour ne pas dire révolutionnaire . En d’autres termes, les vieilles méthodes de gestion et de direction politiques ne prospèrent plus comme auparavant. Le projet politico social de l’Émergence economique du Sénégal est en effet devenu plus exigeant et dépasse les infrastructures et leur qualité pour embrasser la place et le rôle du capital humain dans sa forme de conscience.L’aspiration individuelle et collective à la formulation et l’appropriation des projets sociétaux prend une forme inclusive déterminante de plus en plus. Un autre type de citoyen est né qui comprend les enjeux électoraux autrement que sous ces aspects de leurres. Au président Macky Sall qui incarne ce déterminisme historique en grande partie depuis 2012 de conduire ce processus à terme, avec une équipe politique plus innovante et en phase avec cet enjeu de pouvoir qui exige à la fois renouvellement du personnel politique et savant dosage dans cette nouvelle phase transitoire de société. Papa Mody Sow journaliste consultant